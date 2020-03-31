В России из-за кризиса нет другого выхода, как пытаться снять санкции, - Мережко

Александр Мережко Facebook

В комитете по внешним связям считают, что Россия будет усиливать давление на ключевые страны ЕС

На фоне экономического кризиса, в том числе за пандемию коронавирус, в Российской Федерации нет другого выхода, как пытаться отменить санкции. Об этом изданию РБК-Украина сообщил председатель комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко.

По его словам, накануне экономического кризиса ситуация в России ухудшается.

"Дело в том, что у нее нет другого выхода - только пытаться отменить эти санкции. Расчет на то, что на Украину будут обращать меньше внимания и Россия хочет воспользоваться этой возможностью", - сказал нардеп.

По его мнению, Москва продолжит усиливать давление на ключевые страны Евросоюза в вопросе пересмотра санкций. В первую очередь, речь идет о Францию и Германию.

"Сейчас мы видим, что Россия заигрывает с Италией, чтобы улучшить свой имидж. Они пытаются делать вид, что это не агрессивное государство, а гуманитарная, которая оказывает помощь. Это циничная политическая игра", - отметил Мережко.

Он также напомнил, что каждый раз на фоне кризиса Россия "решала вопросы" за счет агрессии против соседей, в частности, против Грузии в 2008 году.

Напомним, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил о "политические манипуляции" со стороны РФ во время пандемии, несмотря на то, что она предлагает Генассамблее ООН принять "декларацию о солидарности", которая предусматривает снятие международных санкций.