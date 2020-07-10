В РФ резко отреагировали на призыв Резникова пересмотреть Минский процесс

Все переговоры по Донбассу за пять лет могут стать "безрезультатными"

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак потребовал от высшего руководства в Киеве разъяснений высказывания заместителя главы украинской делегации в контактной группе Алексея Резникова о необходимости пересмотра Минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС.

В противном случае, это может означать отказ Украины от всех договоренностей и от переговоров по Донбассу.

"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено, не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из минских соглашений, а следовательно, и с "минского", и "нормандского" форматов переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Это еще и означает, что президент Украины должен будет дезавуировать свою подпись полугодовой давности под итоговым коммюнике парижского саммита 9 декабря 2019 ", - сказал Козак.

По его словам, из-за подобных заявлений "урегулирование конфликта отодвигается на неопределенное время", а также делает все переговоры за пять лет "безрезультатными".

Отмечая действия Москвы в такой ситуации, Козак сказал: "Будем ждать официальных заявлений и предложений Украины".

Напомним, Алексей Резников в статье для американского исследовательского центра по вопросам международной политики Atlantic Council сказал, что Минские соглашения, подписанные более пяти лет назад, больше не отражают реалий на востоке Украины.

Ранее в РФ заявили, что Донбасс может вернуться в состав Украины на условиях децентрализации.