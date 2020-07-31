В РФ пригрозили поставкой оружия НВФ на Донбасс, если США предоставят деньги Украине

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Такое решение аргументируется "защитой людей"

Российская Федерация может начать официальные поставки оружия незаконным вооруженным формированиям на Донбассе в случае выделения Сенатом США Украине 300 млн долларов на военную помощь и стратегическую поддержку. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает "Интерфакс".

"Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, открывает нам двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять, – "ДНР" и "ЛНР". В таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие в эти республики официально", - сказал Калашников.

По словам парламентария, если США будут поставлять Украине летальное оружие, то РФ ничего не останется, кроме как "защитить людей с другой стороны", если не войсками, то "хотя бы поставками оружия".

Напомним, накануне американские сенаторы внесли законопроект о партнерстве в области безопасности, который предусматривает предоставление выплат Украине на военную помощь и стратегическую поддержку.

Законопроектом рассчитаны ежегодные выплаты Украине в размере 300 млн долларов. В документе говорится о выделении военного финансирования, в частности, предоставлении летальной военной помощи. Также сенаторы предлагают выделять 4 миллиона долларов в год на подготовку украинских офицеров.