В РФ позволили в период карантина въезд в страну людям с ОРДЛО

Такой шаг в РФ объяснили "экономической и транспортной блокадой" со стороны Украины

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Правительство России разрешило въезжать в страну во время карантина жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, правительство РФ решило не применять запрет на въезд иностранцев в России в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

В соответствующем распоряжении российского правительства это объясняется "экономической и транспортной блокадой" со стороны Украины в отношении оккупированных территорий.

Как отмечается, Россия также решила не закрывать воздушные пункты пропуска через границу для граждан стран-членов СНГ, в частности Украины, а также самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Эту категорию иностранцев, если они возвращаются к себе на родину, должны пропускать также через другие пункты.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что жители ОРДЛО, которые имеют российские паспорта, могут без проблем пересекать незаконные пункты пропуска между Россией и оккупированными Донецкой и Луганской областями, несмотря на закрытие границ для иностранцев.