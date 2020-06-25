В РФ и Крыму все еще незаконно содержатся под стражей более 90 украинцев, - Кориневич

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич Фото из открытых источников

Около 70 политзаключенных - это крымские татары

Сейчас 94 украинских политзаключенных находятся на территории временно оккупированного Крыма и Российской Федерации. Об этом заявил постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич, передает пресс-служба ОП.

По данным Украины, на данный момент в оккупированном Крыму и Российской Федерации находятся 94 украинских политзаключенных, из них около 70 – это крымские татары.

Представитель президента в Крыму отметил, что вопрос освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины постоянно поднимается представителями украинской власти и дипломатами на международном уровне.

"И, по нашему мнению, действительно важно принять законодательное регулирование и принять закон, который бы касался гарантий социальной и правовой защиты со стороны государства политических узников, пленных и их семей", – сказал Кориневич.

Напомним, 18 июня Совет Европейского Союза продлил действие санкций против Российской Федерации относительно аннексии Крымского полуострова.