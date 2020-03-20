В результате карантина вырастет поддержка мирного плана, который отстаивает Медведчук, - журналист

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Пандемия коронавируса обязательно изменит настроения украинцев. В частности, вырастет поддержка украинской "партии мира", которая работает над мирным урегулированием на Донбассе. Такой прогноз в эфире телеканала "112 Украина" сделала журналист Ирина Гаврилова.

"Этот кризис, эта пандемия может стать очистительной клизмой для нашего общества. Потому что все, кто усиленно "топят" за "войну до победного конца", на своей шкуре, извините, могут убедиться, как сейчас живут люди Донбасса, как они прожили 6 лет", - заявила журналист.

"Как они прожили в условиях, когда закрыты границы, когда ты не можешь поменять деньги, когда ты не можешь хлеба купить, когда у тебя нет доступа к медпомощи. И все это под крики "Ану давайте отнимем у них пенсии!" "А теперь перекроем им воду и электричество!" "Нет, мы сейчас лупанем по ним ядерной бомбой!" - уточнила она.

Гаврилова прогнозирует, что в ближайшее время коронавирус пойдет на спад, но в результате пандемии изменятся настроения украинцев.

"Думаю, этот коронавирус пойдет на спад – а он должен пойти, потому что уже в Китае наблюдается тенденция к снижению, уже какие-то противоядия вырабатывают мировые ученые. То есть месяц-два, и все-таки у нас он пойдет на спад", - прогнозирует журналист.

Как поясняет Гаврилова, произойдет перестройка в головах у миллионов украинцев, в результате вырастет поддержка мирного плана, который отстаивает глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Думаю, что произойдет перестройка в головах у наших людей. Думаю, что люди по-другому начнут относиться к той стратегии мира – единственно возможной, – к переговорам с Донбассом, выполнению Минских соглашений, – которую предлагает партия Медведчука", - пояснила журналист.

Гаврилова прогнозирует: украинское общество поймет, что нужно сплотиться вокруг мирного плана по урегулированию конфликта на Донбассе.

"И вместо того, чтобы рисовать "красные линии", общество поймет, что нужно сплотиться единым фронтом, а, извините, не бить друг друга, не перекрывать друг другу границы", - заявила в эфире "112 Украина" журналист Ирина Гаврилова.