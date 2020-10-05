В рамках саммита Украина и ЕС подпишут три соглашения

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В частности, будет подписано соглашение по поддержке ЕС устойчивости региона

В рамках саммита Украина-ЕС, который пройдет в Брюсселе 6 октября, Киев и Брюссель подпишут три соглашения на сумму 60 млн евро. Такой анонс накануне саммита сделал высокопоставленный европейский чиновник, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, по его словам, будет подписано соглашение о поддержке ЕС устойчивости региона на сумму 30 млн, соглашение в сфере возможностей гражданского общества в Украине на 20 млн и соглашение в рамках климатического пакета, направленное на развитие устойчивой экономики на сумму 10 млн.

"Это - соглашения, которые мы подпишем, и мы хотим работать теснее с Украиной над многими другими вещами", - добавил чиновник.

Он также анонсировал, что в ходе саммита стороны обсудят три вопроса: "пандемию коронавирус, выполнения Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли и ход реформ и ситуацию на Востоке с выполнением Минских соглашений".

"В центре обсуждения реформ. В этом отношении Украина достигла значительного прогресса, но важно, чтобы это продолжалось, несмотря на внутренние вызовы", - подчеркнул европеец.

Также лидеры будут обсуждать макроэкономическую стабильность Украины, выполнение международных обязательств и необходимость независимости НБУ.

"Мы ожидаем, что лидеры подтвердят свои обязательства усиливать политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Украины на основе действующего соглашения", - добавил он.

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Напомним, ранее президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора договорились о перенос саммита Украина-ЕС на 6 октября.

Позже стало известно, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не будет участвовать в саммите Украина-ЕС, поскольку была вынуждена уйти на карантин.