В Раду внесли проект госбюджета на 2021 год

Документ передан на рассмотрение комитетам

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В Верховную Раду внесли проект государственного бюджета на 2021 год. Соответствующие данные размещены на сайте парламента.

Отмечается, что законопроект зарегистрировали в парламенте в понедельник, 14 сентября, и передали на рассмотрение руководству. В частности, документ передали в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики. Однако, пока текст законопроекта на сайте отсутствует.

Ранее сообщалось, что министр финансов Сергей Марченко заявил о предусмотренном дефиците государственного бюджета на 2021 год на уровне 270 миллиардов гривен, что на полтора процента ниже, чем в этом году. В то же время уровень ВВП в этом году составляет 7,5%, а в следующем предусмотрели снижение до 6%.

Напомним Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год". В этом году принятие проекта бюджета правительством состоялось согласно графику бюджетного процесса – до 15 сентября документ передали на рассмотрение Верховной Рады.