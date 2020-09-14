live
Новости » Политика Читати новину українською

В Раду внесли проект госбюджета на 2021 год

Документ передан на рассмотрение комитетам

Фото из открытых источников

В Верховную Раду внесли проект государственного бюджета на 2021 год. Соответствующие данные размещены на сайте парламента.

Отмечается, что законопроект зарегистрировали в парламенте в понедельник, 14 сентября, и передали на рассмотрение руководству. В частности, документ передали в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики. Однако, пока текст законопроекта на сайте отсутствует.

Ранее сообщалось, что министр финансов Сергей Марченко заявил о предусмотренном дефиците государственного бюджета на 2021 год на уровне 270 миллиардов гривен, что на полтора процента ниже, чем в этом году. В то же время уровень ВВП в этом году составляет 7,5%, а в следующем предусмотрели снижение до 6%.

Новости по теме: В 2021 году повышение минималки в Украине планируется в два этапа, - проект госбюджета

Напомним Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год". В этом году принятие проекта бюджета правительством состоялось согласно графику бюджетного процесса – до 15 сентября документ передали на рассмотрение Верховной Рады.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

РФ в Крыму забирает воду у простых людей для нужд армии, - Минреинтеграции В ООН заявили об ответственности России и Украины за подачу воды в Крым В аннексированном Крыму ввели "наиболее жесткий" этап ограничений подачи воды Так называемая "ЛНР " с 2021 года планирует отказаться от водоснабжения из Украины
Loading...

программы канала ZIK

Бюджет-2021 - проедим или заработаем? Распределение средств. Вторая волна COVID-19 | Детали дня | 14.09.20
Святослав Пискун | Ток-шоу
Вадим Карасев в эфире телеканала ZIK, 14.09.20
Выборы на Донбассе. Какой будет бюджет -2021? | Ток-шоу
Бюджет-2021. Поднять DELFI за миллионы. Местные выборы. Произвол радикалов | Ток-шоу
Местные выборы. Бюджет-2021. Нападения радикалов на оппозицию | Ток-шоу