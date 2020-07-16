В Раду внесли постановление о назначении нового председателя АМКУ

Ольга Песчанская Фото из открытых источников

Инициатором стал глава комитета по вопросам экономического развития

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о назначении Ольги Пищанской председателем Антимонопольного комитета. Об этом говорится на сайте ВРУ.

Инициатором стал глава комитета по вопросам экономического развития и народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Наталуха.

Отметим, Пищанская в 1997 году окончила Криворожский технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство, а в 2001 году получила степень магистра экономики в Киевском национальном экономическом университете.

До назначения на должность первого заместителя председателя АМКУ работала начальником отдела закупок механических материально-технических ресурсов ООО "Метинвест", директором ООО "Закупочные решения" и коммерческим директором ООО "СТЭМ Инжиниринг".

С 2004 по 2015 год она работала на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" в разных структурных подразделениях.

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Напомним, 6 июля президент Владимир Зеленский назначил и.о. председателя Антимонопольного комитета Ольгу Пищанскую.