В Раду внесли постановление о дате местных выборов

Местные выборы пока планируются по утвержденному давно графику Фото из открытых источников

На данный момент текст постановления отсутствует

Народные депутаты фракции "Слуга народа" и члены депутатской группы "Доверие" внесли в Раду проект постановления №3809 о дате проведения местных выборов, предлагая их назначить на 25 октября 2020 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Документ зарегистрировали в парламенте в среду, 8 июля. На данный момент его текст отсутствует.

Последний этап прохождения проекта - передан на рассмотрение руководству.

окумент уже внесен в повестку дня заседания комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства, которое должно состоятся в четверг, 9 июля.

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Ранее в "Слуге народа" заявили о невозможности перенесения местных выборов с октября-месяца, а также не исключают проверки кандидатов на полиграфе.