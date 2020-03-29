В Раде зарегистрировали законопроект об увольнении главы Минздрава Емца

Министр здравоохранения Илья Емец Минздрав

Инициаторами законопроекта стали народные депутаты из фракции "ГОЛОС"

В воскресенье, 29 марта, в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления №3273 об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения. Об этом говорится на сайте ВРУ.

Как отмечается, инициаторами законопроекта стали народные депутаты из фракции "ГОЛОС", в частности Стефанишина А.А., Бобровская С.А., Железняк Я.И., Клименко Ю.Л., Лозинский Г.М., Макаров Е.А., Осадчук А.П., Пипа Н.Г., Рахманин С.И., Рудик К.А., Устинова А.Ю., Цабаль В.В., Юрчишин Я.Г.

В настоящее время этот законопроект был отправлен на обработку в комитете.

Напомним, в начале недели, 23 марта народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявлял, что министр здравоохранения Илья Емец может подать в отставку.