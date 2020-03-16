В Раде зарегистрировали законопроект о коронавирусе

Отмечается, что текст законопроекта и сопроводительные документы к нему пока не опубликованы

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Законопроект зарегистрирован 16 марта и передан на рассмотрение руководству.

Авторами документа является группа народных депутатов во главе с председателем Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаилом Радуцким.

Текст законопроекта и сопроводительные документы к нему пока не опубликованы.

Как известно, в Украине было зафиксировано 6 случаев заражения COVID-19.

По состоянию на 16 марта, со времени появления коронавируса COVID-19 в мире зарегистрировали 169 387 случаев заражения инфекцией, из которых 81 тысяча в Китае. Согласно данным, от нового коронавируса смогли вылечиться 77 257 человек, от заражения умерли 6 513 пациентов.