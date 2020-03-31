В Раде заблокировали подписание закона о рынке земли

Верховная Рада Фото из открытых источников

Зарегистрировали два постановления об отмене результатов голосования за документ

В Верховной Раде Украины заблокировали подписание законопроекта о рынке земли, принятого парламентом в ночь на 31 марта, зарегистрировав два постановления об отмене результатов голосования. Об этом говорится на сайте парламента.

Поэтому, на сайте парламента опубликованы два проекты постановлений №2178-10-П и №2178-10-П1 "Об отмене решения Верховной рады о принятии во втором чтении и в целом как закон проекта ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (рег. №2178-10 от 10.10.2019 года)".

Авторы постановлений - два внефракционных нардепа Антон Поляков и Оксана Савчук.

Таким образом, до рассмотрения этих постановлений, подписание законопроекта №2178-10 заблокирован как для главы парламента, так и президента.

Напомним, народные депутаты приняли закон о продаже земли – проект Закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 поддержали 259 парламентариев.