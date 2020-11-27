В Раде в субботу состоится совещание глав фракций: Что рассмотрят

Верховная рада. Фото westnews.info

Вероятно будут обсуждать госбюджет-2021

В Верховной раде в субботу, 28 ноября, состоится совещание глав фракций. Она пройдет с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщил заместитель председателя финансового комитета, нардеп Ярослав Железняк.

"Завтра, в 11:00 субботы, глава парламента созывает большое совещание всех председателей фракций парламента. Будут гости: премьер, глава Офиса президента и его заместители", - отмечено в сообщении.

По словам нардепа, встреча состоится офлайн, однако президиум Рады будет на онлайн-подключении.

"Тема - работа парламента в декабре. Ожидаем, что разговор пойдет о: бюджете 2021, законах по "конституционному кризису" + законе о назначении главы НАБУ, законах о поддержке бизнеса и отсрочке РРО", - написал Железняк.

Также, РБК-Украина со ссылкой на источник в правительстве подтвердил, что глава правительства примет участие в этом совещании. По словам собеседника, на нем обсудят бюджет на следующий год и поддержку бизнеса на время карантина.

Новости по теме: Проект госбюджета-2021: Появились обновленные основные показатели

Напомним, в Минфине рассказали, что Кабинет министров Украины был вынужден сократить дефицит проекта госбюджета-2021 с 6 до 5,5% из-за позиции Международного валютного фонда.