В Раде создадут рабочую группу для разработки нового закона, который позволит отсрочить обязательность РРО для ФЛП

Телеканал ZIK

Украинские ФЛП сегодня страдают от межведомственной борьбы представителей крупного бизнеса

После того как Верховная Рада провалила голосование за законопроект №4313-д было принято решение создать рабочую группу из депутатов всех фракций для наработки новой концепции законопроекта, который сможет урегулировать правоотношения больших сетей без ущерба для ФЛП.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко.

Политик отметил, что украинские предприниматели – ФЛП, сегодня страдают от межведомственной борьбы представителей крупного бизнеса, а предложения финансового комитета Рады по урегулированию работы крупного бизнеса с самого начала были неправильными, ведь вредят представителям малого и среднего бизнеса.

"Поэтому тот законопроект №4313-д, который сегодня рассматривали, я со вчерашнего вечера звонил ко всем, кого знаю из фракции, своим коллегам, и объяснял, что этот законопроект - обман предпринимателей, никакого консенсуса в нем нет, потому что перечень деятельностей, который там задействован, не соответствует реальности. Например, человек, который продает кофе на улице, он также подпадал под исключение моратория на ведение РРО. То есть на самом деле около 90% малого бизнеса, которые просто с 1 января были бы вынуждены пользоваться РРО. Но благодаря социально-ориентирующим депутатам нам сегодня удалось повлиять на людей, которые принимают решения и сорвать этот законопроект", – отметил парламентарий.

Относительно дальнейшей судьбы документа, продолжил Евгений Шевченко, на этой сессии ВРУ его повторно принять не смогут, поскольку он отклонен парламентом, поэтому принято решение о создании рабочей группы.

"Было принято решение создать рабочую группу, в которую войдут депутаты всех фракций, в том числе и я, мне Арахамия пообещал, что я туда войду, и мы будем нарабатывать новую концепцию законопроекта, который сможет урегулировать именно правоотношения больших сетей. Я буду максимально прилагать свои усилия, чтобы ни в коем случае мы ФЛП не задевали. Ведь это неправильная борьба, когда виноваты одни, а наказывают всех", – прокомментировал народный депутат.

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Напомним, на заседании 17 ноября Верховная Рада провалила голосование по законопроекту №4313-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты о переносе сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и либерализации применения регистраторов расчетных операций физическими лицами - плательщиками единого налога.

Как отмечается, за основу документ поддержали лишь 17 депутатов, 228 высказались против, 79 воздержались.

Известно, что законопроект предусматривает отсрочку обязательного использования кассовых аппаратов до 1 января 2022 года для плательщиков единого налога 2-4 групп, за исключением рисковых отраслей.