В Раде продолжают продвигать репрессивный законопроект "О медиа", раскритикованный журналистами и ОБСЕ

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук Фото из открытых источников

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук сообщила, что Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики продолжает работу над законопроектом "О медиа". Этот документ вызвал возмущение многих организаций, включая ОБСЕ, так как усиливает давление власти на СМИ.

Об обсуждении проекта Кравчук отчиталась в своем Facebook.

По словам нардепа, заседание комитета впервые прошло в режиме видеоконференции с использованием сервиса Zoom.

"Уже после завершения заседания сегодня было еще одно совещание в Zoom нашей рабочей группой относительно законопроекта "О медиа". За последнее время был проведен целый ряд консультаций и очень подробных обсуждений. Спасибо экспертам Совета Европы, которые активно подключились к этому процессу. До конца апреля планируем проработать и учесть все конструктивные предложения стейкхолдеров и международной среды", - написала Кравчук.

Как стало известно ранее, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир признал законопроект о медиа посягательством на свободу слова.

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Также отмечалось, что генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко заявляла, что украинские журналисты требуют отложить законопроекты о медиа и о дезинформации как такие, которые направлены на подавление свободы слова.