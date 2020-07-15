В Раде отложили уменьшение количества районов в Украине

Заседание Верховной Рады Украины КП в Украине

Инициатором была "Слуга народа"

Верховная Рада Украины по просьбе фракции "Слуга народа" сняла с рассмотрения проект постановления о сокращении в четыре раза количества районов в стране. Об этом сообщила корреспондентка ZIK.

Во фракции "Слуга народа" причину такого решения не объяснили.

В частности, законопроект предусматривает заново поделить Украину на районы, сократив их количество с 490 до 129.

Напомним, 12 июня Кабинет министров во время заседания правительства утвердил план создания районов в части реформы административно-территориального устройства Украины.