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В Раде отложили уменьшение количества районов в Украине

Заседание Верховной Рады Украины

 КП в Украине

Инициатором была "Слуга народа"

Верховная Рада Украины по просьбе фракции "Слуга народа" сняла с рассмотрения проект постановления о сокращении в четыре раза количества районов в стране. Об этом сообщила корреспондентка ZIK.

Во фракции "Слуга народа" причину такого решения не объяснили.

В частности, законопроект предусматривает заново поделить Украину на районы, сократив их количество с 490 до 129.

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Напомним, 12 июня Кабинет министров во время заседания правительства утвердил план создания районов в части реформы административно-территориального устройства Украины.

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