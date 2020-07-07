В Раде объяснили, почему затянулось принятие закона об игорном бизнесе
В парламенте хватит голосов, чтобы принять закон в целом
На прошлой неделе Верховная рада начала рассматривать во втором чтении законопроект о легализации азартных игр - казино, игровых автоматов и букмекерских ставок. После того, как в середине января депутаты поддержали проект за основу, к нему поступило почти 3,5 тысяч поправок. Об этом говорится в материале издание РБК-Україна.
По регламенту, каждую из этих поправок народные депутаты могут ставить на подтверждение. Причем любой депутат, а не только автор поправки. За счет этого рассмотрение документа в зале растянулся на недели.
"Сейчас оппозиция использует этот пробел в регламенте. Если поправку ставят на подтверждение, ее должны проголосовать минимум 226 депутатов, чтобы она была учтена в редакции ко второму чтению. Таким образом мы уже рассмотрели 300 поправок, осталось полторы тысячи", - отметила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
По ее словам, с одной стороны, это банальное затягивание. А с другой стороны, они еще и пытаются изменить редакцию закона и разбалансировать документ.
"Таким образом уже несколько поправок, одобренных комитетом, во время подтверждения не набрали необходимого количества голосов в зале", - отметила Кравчук.
Впрочем, по ее словам, в парламенте хватит голосов, чтобы принять закон в целом.
Но все упирается в поправки и время. У депутатов осталась одна пленарная неделя, прежде чем они уйдут на летние каникулы.
В "Слуге народа" намерены убедить оппозицию не блокировать закон об игорном бизнесе и завершить его рассмотрение на следующей неделе. Иначе - парламент наверняка придется собираться на внеочередные заседания, чтобы голосовать за другие вопросы.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в монобільшості есть секретный метод, как бороться с так называемым правкотероризмом.