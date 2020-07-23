В Раде не поддерживают ликвидацию ОАСК

Здание Окружного административного суда города Киева Фото из открытых источников

Он не знает, какими судьями наполнять новый суд

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Костин заявил, что не поддерживает инициативу относительно ликвидации Окружного административного суда Киева. Об этом политик сказал в комментарии "РБК-Украина".

Как отмечается, Transparency International Ukraine и еще 10 антикоррупционных организаций обнародовали открытое обращение к президенту Украины Владимира Зеленского с призывом немедленно ликвидировать ОАСК. По закону решение о ликвидации любого суда принимает Верховная Рада, но такое предложение вносит исключительно глава государства.

"Я не знаю насколько правильным будет ликвидировать суд и создавать на его месте другой суд... Это возможно, но какими судьями его наполнять? На основании каких критериев одних судей оставлять, а других нет? Поэтому на данный момент я не вижу перспективы в ликвидации ОАСК", - отметил Костин.

Председатель парламентского комитета добавил, что для рассмотрения жалоб на решение органов государственной власти может быть создан новый Высший специализированный суд.

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Напомним, на прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пятерым судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюку.