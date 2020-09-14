В Раде не исключают военной агрессии со стороны Беларуси

Эта вероятность меньшая, чем с территории Донбасса, но она есть, и ею нельзя пренебрегать

Глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич не исключил возможности российской военной агрессии со стороны Беларуси. При этом она менее вероятна, чем агрессия с территории Донбасса. Об этом он рассказал в интервью изданию "РБК-Украина".

По его словам, военная угроза с территории Беларуси существует и ею нельзя пренебрегать.

"Конечно опасность с этого направления присутствует. И мы все знаем, что Россия и Беларусь входят в Организацию Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Статья 4 настоящего Договора позволяет оказывать военную помощь в случае внешней агрессии члену объединения, и такая помощь оказывается в короткий срок. Поэтому Украина приняла меры и отслеживает ситуацию. Любые попытки дестабилизации ситуации в Беларуси, как и поглощение ее Российской Федерацией, противоречат интересам нашего государства", - сказал Завитневич.

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Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Беларуси проведут совместные антитеррористические учения с Россией и Сербией.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит смысла вводить свои войска в Беларусь, поскольку президент Александр Лукашенко контролирует ситуацию в стране.

Также президент Беларуси договорился с президентом России Владимиром Путиным о применении совместной группировки войск при военной угрозе с Запада.