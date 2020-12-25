В Раде могут снова рассмотреть вопрос о лишении мандата за кнопкодавство

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Конституционный суд признал эту норму незаконной в 2019 году

В Верховной раде могут снова рассмотреть вопрос о лишении мандата за неперсональное голосование. Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Рада".

Он рассчитывает, что текущий созыв сможет утвердить норму о лишении полномочий с учетом рекомендаций КСУ.

"Я считаю, что это абсолютно правильно. Но, к сожалению, Конституционный Суд высказал позицию, что это не соответствует Конституции. Надеюсь, мы будем обращаться в КСУ с учетом тех позиций, которые им были указаны, чтобы этот вопрос был рассмотрен", - сказал Разумков.

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Ранее председатель парламента Дмитрий Разумков заявлял, что ситуация с кнопкодавством значительно улучшилась в течение первого года работы Верховной Рады IX созыва.