В Раде могут снова рассмотреть вопрос о лишении мандата за кнопкодавство
Конституционный суд признал эту норму незаконной в 2019 году
В Верховной раде могут снова рассмотреть вопрос о лишении мандата за неперсональное голосование. Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Рада".
Он рассчитывает, что текущий созыв сможет утвердить норму о лишении полномочий с учетом рекомендаций КСУ.
"Я считаю, что это абсолютно правильно. Но, к сожалению, Конституционный Суд высказал позицию, что это не соответствует Конституции. Надеюсь, мы будем обращаться в КСУ с учетом тех позиций, которые им были указаны, чтобы этот вопрос был рассмотрен", - сказал Разумков.
Ранее председатель парламента Дмитрий Разумков заявлял, что ситуация с кнопкодавством значительно улучшилась в течение первого года работы Верховной Рады IX созыва.