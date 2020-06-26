В Раде хотят запретить аренду или продажу недвижимости без риелторов

Фото из открытых источников

Среди авторов законопроекта большинство нардепов из "Слуги народа"

Народные депутаты зарегистрировали законопроект "О риелтерской деятельности", которым хотят детенизировать отрасль и позволить покупать или арендовать недвижимость исключительно через риелторов, которые будут проходить экзамены на квалификацию. Об этом говорится в проекте закона, зарегистрированном в парламенте.

Среди инициаторов - большинство депутатов "Слуги народа". В частности, 9 из 11 членов профильного комитета Рады, который будет рассматривать законопроект в пятницу.

Согласно законопроекта купить (продать) или арендовать (сдать в аренду) недвижимость будет законно только через риелторов.

Также риелторы будут вносить информацию относительно договоров (с присвоением уникального номера) в новый сервис — Единую информационную базу. Незарегистрированные в базе риелтерские договоры будут считаться ничтожными. Сама база будет публичной и доступной онлайн.

Предполагается, что база обеспечит систематизацию и быстрый поиск проверенной информации о недвижимом имуществе (юридической, технической, ценовой, и тому подобное) и предоставит возможность пользоваться инструментами при проведении операций с объектами недвижимости.

Кроме этого, риелтор будет проводить паспортизацию объектов, без которого, например, прорекламировать свою квартиру (скажем сайт объявлений) — невозможно. Предполагается, что реклама недвижимости будет содержать в себе номер паспорта объекта. За невыполнение этого требования законопроект предусматривает штраф в 47,2 тысячи гривен.

Риелторы будут обязаны пройти профподготовку и сдавать квалификационный экзамен. Аттестованные риелторы будут вноситься в еще один новосозданный сервис — Единый реестр риэлторской деятельности (Единый реестр физических лиц, юридических лиц и профессиональных объединений в сфере риелторской деятельности).

Экзамен будет проводить комиссия "Национальная федерация специалистов в сфере рієлтерської деятельности". В состав комиссии будут входить специалисты, которых будут делегировать профессиональные объединения. Эта федерация также станет держателем Единого реестра риелторской деятельности.

За работу без риелторских свидетельств предусмотрены штрафы от 8,5 до 17 тысяч гривен с конфискацией прибыли. Повторное нарушение будет караться от 17 до 34 тысяч гривен (также с конфискацией прибыли).

Ассоциация специалистов по недвижимости поддерживает идею детенизации отрасли, однако охарактеризовала эту редакцию законопроекта такой, что несет существенные риски для рынка.

Специалисты видят в законопроекте ограничения прав граждан на распоряжение своей собственностью, гарантированные Конституцией. Также там отметили возможные коррупциогенные риски законопроекта.

В настоящее время Ассоциация направила обращение в комитет, который собирается рассматривать законопроект 26 июня, с просьбой учесть правки рынке.

Новости по теме: На карантин первым отреагирует рынок аренды недвижимости: Как изменятся цены

Напомним, эксперт заявлял, что в период кризисов недвижимость дешевеет, однако рынок недвижимости является консервативным, поэтому недвижимость не может уже завтра внезапно подешеветь.