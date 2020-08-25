В Раде хотят отменить решение правительства давать деньги вместо "пакета малыша"

По ее словам, "пакет малыша" в натуральном виде поможет семьям не только сэкономить деньги, но и сохранить время на уход за детьми.

"На монетизацию" пакета " вы не сможете приобрести такое же количество товаров аналогичного качества. Опять же аналитика ЮНИСЕФ подтверждает: стоимость товаров с пакета малыша обойдется родителям дороже на 50-200% (в среднем это около 7000 грн)", - отметила Кравчук.

Она подчеркнула, что как заместитель председателя профильного комитета Раду, гарантирует, что законопроект рассмотрят как можно быстрее.

"Как заместитель председателя профильного комитета гарантирую, что после завершения срока внесения альтернативных законопроектов, мы как можно быстрее рассмотрим №3006а с тем, чтобы украинские семьи были обеспечены пакетами малыша. Сохраняя для украинских мам и пап возможность получить пакет в натуральном виде, мы поможем семьям не только сэкономить средства, но и сохранить время на уход за малышами вместо того, чтобы ходить по списку заранее определенных законом магазинов", - резюмировала Евгения Кравчук.

В свою очередь, детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) также призывает украинское правительство сохранить программу "пакет малыша" именно в натуральной форме.

По данным ЮНИСЕФ, большинство родителей поддерживают именно натуральную помощь в виде пакетов. Там отмечают, что эта программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса.

Справка:

"Пакет малыша" или "бэби-бокс" — это одноразовая помощь на каждого новорожденного, которая содержит необходимые для малыша вещи: пеленки, подгузники, влажные салфетки, одеяло, полотенце, детский крем.

Эту помощь ввело с 1 сентября 2018 года тогдашнее правительство во главе с Владимиром Гройсманом. Ранее их закупали за средства областных бюджетов, а в этом году решили закупать за средства госбюджета для всех регионов Украины.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины начал экспериментальный проект по монетизации "пакета малыша". В частности, чиновники предлагают внедрить выплату 5 тысяч гривен вместо натуральной помощи. Так, в Приватбанке будет открываться счет со специальным режимом использования и социальная карта.