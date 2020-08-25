live
Новости » Политика Читати новину українською

В Раде хотят отменить решение правительства давать деньги вместо "пакета малыша"

ЮНИСЕФ также призвал сохранить " пакет малыша"

Более 70 народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины законопроект №3006а, которым предлагают отменить монетизацию "пакета малыша". Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук в Facebook.

По ее словам, "пакет малыша" в натуральном виде поможет семьям не только сэкономить деньги, но и сохранить время на уход за детьми.

"На монетизацию" пакета " вы не сможете приобрести такое же количество товаров аналогичного качества. Опять же аналитика ЮНИСЕФ подтверждает: стоимость товаров с пакета малыша обойдется родителям дороже на 50-200% (в среднем это около 7000 грн)", - отметила Кравчук.

Она подчеркнула, что как заместитель председателя профильного комитета Раду, гарантирует, что законопроект рассмотрят как можно быстрее.

Новости по теме: Монетизированный "пакет малыша": Как получить деньги после рождения ребенка

"Как заместитель председателя профильного комитета гарантирую, что после завершения срока внесения альтернативных законопроектов, мы как можно быстрее рассмотрим №3006а с тем, чтобы украинские семьи были обеспечены пакетами малыша. Сохраняя для украинских мам и пап возможность получить пакет в натуральном виде, мы поможем семьям не только сэкономить средства, но и сохранить время на уход за малышами вместо того, чтобы ходить по списку заранее определенных законом магазинов", - резюмировала Евгения Кравчук.

В свою очередь, детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) также призывает украинское правительство сохранить программу "пакет малыша" именно в натуральной форме.

По данным ЮНИСЕФ, большинство родителей поддерживают именно натуральную помощь в виде пакетов. Там отмечают, что эта программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса.

Справка:

"Пакет малыша" или "бэби-бокс" — это одноразовая помощь на каждого новорожденного, которая содержит необходимые для малыша вещи: пеленки, подгузники, влажные салфетки, одеяло, полотенце, детский крем.

Эту помощь ввело с 1 сентября 2018 года тогдашнее правительство во главе с Владимиром Гройсманом. Ранее их закупали за средства областных бюджетов, а в этом году решили закупать за средства госбюджета для всех регионов Украины.

Новости по теме: Монетизированный "пакет малыша": Минсоцполитики может пересмотреть решение о выплате средств

Напомним, недавно Кабинет министров Украины начал экспериментальный проект по монетизации "пакета малыша". В частности, чиновники предлагают внедрить выплату 5 тысяч гривен вместо натуральной помощи. Так, в Приватбанке будет открываться счет со специальным режимом использования и социальная карта.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

В ЕС одобрили предложение об увеличении торговли с Украиной Трамп считал Украину частью России, - Джон Болтон Длительное перемирие на Донбассе и новые инициативы главы ТКГ Кравчука В Офисе президента прокомментировали скандал со срывом спецоперации с ЧВК
Loading...

программы канала ZIK

Онлайн-марафон ко Дню Независимости Украины | 24.08.20
День Независимости Украины. Нападение на журналистов ZIK | Ток-шоу
Народ против | нападения на СМИ. Цензура. Вторая волна пандемии. Горячее лето 2020-го | 20.08.20
Трамп VS Байден. Кто станет хозяином Белого дома? |
Украинцы празднуют День флага. Грандиозное авиашоу. Коронавирус в мире | #Новости | 23.08.20
Олеся Медведева | Ток-шоу