В Раде – ссора: Парламентарии заблокировали трибуну

Заблокированная трибуна ВРУ 30 марта Фото - скриншот

Депутаты скандировали "Ганьба!"

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Батькивщины" заблокировали трибуну Верховной Рады и требовали от председательствующего на заседании – первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука не нарушать регламент.

Трансляцию из сессионного зала ведет телеканал ZIK.

После перерыва в третьем за сегодня внеочередном заседании Верховной Рады Украины, который объявили для проведения кварцевания помещения, оппозиционные народные депутаты требовали от Руслана Стефанчука провести регистрацию народных избранников. Свою просьбу депутаты объяснили тем, что в зале присутствует небольшое количество их коллег, поэтому при таких условиях продолжать работу с рассмотрения поправок в "земельный" законопроект невозможно. Кроме того, депутаты просили вынести на табло результаты голосования, чтобы увидеть реальное количество парламентариев. Однако Руслан Стефанчук не прислушался к просьбам депутатов, что вызвало негодование в зале.

Парламентарии начали скандировать "Ганьба!". Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Батькивщины" заблокировали трибуну и требовали приостановить рассмотрение проекта Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10. Руслан Стефанчук на несколько минут приостановил работу.

Как сообщалось, народные депутаты Украины во время третьего за 30 марта внеочередного заседания Верховной Рады Украины, после рассмотрения кадровых вопросов – назначения двух министров – и принятия за основу "банковского" законопроекта, продолжили рассмотрение поправок в законопроект об открытии рынка земли. В Раде не исключают, что работа над поправками затянется после полуночи.