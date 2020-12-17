В пятницу Рада будет назначать еще одного министра

Юлия Лапутина Фото из открытых источников

Будет рассматриваться назначение Юлии Лапутиной на должность министра по делам ветеранов

Верховная Рада Украины в пятницу, 18 декабря, будет рассматривать вопрос назначения Юлии Лапутиной на должность министра по делам ветеранов. Об этом говорится в повестке дня заседания парламента на 18 декабря.

Как отмечается, вопрос назначения Лапутиной стоит одним из первых в повестке дня. Докладывать будет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Справка:

Юлия Лапутина (род. 1967, м. Киев) — украинская военнослужащая, контрразведчица, спецназначенка, кандидат психологических наук, генерал-майор Службы безопасности Украины (2020), заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ (с 2014).

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Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за назначение Сергея Шкарлета полноценным министром образования и науки, который с июня был временно исполняющим обязанности на этой должности.