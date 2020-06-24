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В пятницу президент Зеленский выйдет из самоизоляции, - Мендель

Ограничение было введено после того, как у жены президента обнаружили COVID-19

Владимир Зеленский РБК-Украина

В пятницу, 26 июня, президент Владимир Зеленский завершает свою работу в режиме самоизоляции, на которую он пошел после того, как у Елены Зеленской подтвердили коронавирус. Об этом рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, сообщает РБК-Украина

По ее словам, 14-дневный срок особого режима работы закончится в эту пятницу, 26 июня. 

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"Все тесты показали отрицательный результат. Президент чувствует себя хорошо", - рассказала Мендель.

Следует заметить, что на пятницу запланирован рабочий визит президента в Херсонскую область. Кроме этого, сегодня Зеленский уже выходил из Офиса президента и встретился с шахтерами, которые митинговали из-за задолженности по зарплате.

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Напомним, 12 июня, президент Украины Владимир Зеленский перешел на особый режим работы в связи с выявлением коронавируса у его жены Елены. 

Впоследствии стало известно, что первую леди Украины Елену Зеленскую, в которой обнаружили положительный тест на COVID-19, госпитализировали в одну из столичных больниц.

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