В принятом законе о референдуме – много ошибок, – Проторченко

Телеканал ZIK

Вопросы во время референдума должны быть конструктивные и взвешенные, подчеркнула эксперт

Принятый закон о референдуме с самого начала неправильный: в его основах заложены ошибки, которые будут давать отрицательный результат в будущем.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила эксперт по вопросам государственного управления, общественный деятель Татьяна Проторченко.

Эксперт, комментируя принятый Верховной Радой Украины закон о референдуме, отметила, что украинцев стоит спрашивать, что стране делать дальше. По ее мнению, выносить на референдум вопросы по Донбассу и Крыму (напомним, такое мнение недавно высказал первый президент независимой Украины, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук) – это ошибочный путь.

"Есть условная фраза – люди устали от войны. Поэтому это можно понагнетать несколько месяцев, сманипулировать и заставить сказать – да пусть тот Донбасс там остается. Нет, так не может быть. Надо давать вопрос конструктивный, который будет уже взвешенный, который будет полностью сформирован и понятен, в котором можно будет дать только один ответ и осознанный – или да, или нет. А такие вещи – отказываемся, не отказываемся... Что мы делаем на данном этапе с Донбассом – это такой, я бы сказала, сейчас широкий вопрос, а там – одни предложения. Этот закон, который приняли, о референдуме, он с самого начала неправильный. В нем в самих основах заложены ошибки, которые снова нам будут давать отрицательный результат в будущем", – сказала Татьяна Проторченко.

Напомним, 26 января Верховная Рада поддержала во втором чтении закон №3612, который касается народовластия через всеукраинский референдум. За документ проголосовали 255 нардепов. Как отмечается, на всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос.

Как сообщали, первый президент независимой Украины, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук считает, что на всеукраинский референдум нужно вынести вопрос Донбасса и Крыма.