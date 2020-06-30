В праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева принимают участие четыре депутата, - Качура

Александр Качура Фото из открытых источников

Также не исключается вариант, что кто-то еще может появится в последний момент извне

Четверо депутатов принимают участие во внутрипартийном праймериз "Слуги народа" на пост кандидата в мэры Киева. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в интервью "Интерфакс-Украина".

"Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и я. Внутри партии среди депутатов больше других кандидатов пока не было, насколько я знаю. Но мы не исключаем варианта, что может кто-то появится в последний момент извне", - сказал Качура.

По его словам, у него большие шансы как у возможного кандидата на пост мэра столицы, отметив, что имеет поддержку, и во фракции, и в партии. Однако, наиболее серьезным соперником на предстоящих выборах Качура считает нынешнего городского голову Виталия Кличко.

"На сегодня нынешний мэр обгоняет всех возможных кандидатов, но картина может измениться, поскольку не все еще заявили о своем намерении участвовать в выборах мэра. Я знаю, что планируют "пойти в мэры" известные предприниматели, ведущие телеканалов", - отметил политик.

Кроме того, нардеп прогнозирует, что на выборах городского головы Киева будет более 10 кандидатов.

"Кандидат в мэры от "Слуги народа" будет определен через несколько недель и последнее слово - за президентом Владимиром Зеленским, который в своем решении будет опираться на показатели социологических исследований, а кандидата выдвинет конференция городской партийной организации после официального старта избирательной кампании", - рассказал Александр Качура.

Согласно Конституции, выборы в органы местного самоуправления в Украине состоятся в последнее воскресенье октября - 25 числа.

Напомним, ранее политический эксперт Бачо Корчилава заявил, что в настоящее время обсуждается около 10 кандидатур, которые примут участие в выборах мэра Киева.