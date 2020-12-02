В правящей партии Венгрии заявили про "гражданскую войну" на Закарпатье

Министерство иностранных дел Украины

По словам венгерских депутатов, обыски на Закарпатье были политически мотивированными и направленными на запугивание и давление

Депутаты Европейского парламента от правящей партии Венгрии увидели в событиях на украинском Закарпатье ситуацию "гражданской войны". Об этом говорится в совместном заявлении депутатов Европарламента от партии "Фидес" и прочей венгерской политсилы, Христианско-демократической народной партии (KDNP), обнародованном во вторник, передает "Европейская правда".

"Украинская власть создает на Закарпатье ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженных сил украинской властью против лидеров и организаций венгерской общины на Закарпатье", - говорится в заявлении-реакции на проведенные обыски СБУ.

По словам депутатов, обыски были политически мотивированными и направленными на запугивание и давление.

"Скоординированные рейдерские действия против законных организаций венгерского меньшинства напоминают "методы сталинской тоталитарной системы". Такие действия неприемлемы в государстве, где действует верховенство права.

В стране, ассоциированной с ЕС, которая неоднократно заявляла о своем намерении интегрироваться в Европейский Союз и НАТО, такие события недопустимы, поэтому мы выступаем с инициативой в Европейском парламенте, чтобы включить это беспрецедентное нарушение в повестку дня декабрьского пленарного заседания", - заявили они.

Кроме того, депутаты утверждают, что украинское правительство годами попирает права венгерского меньшинства. В частности, они упомянули о принятие законов "Об образовании" и "О языке" как пример нарушения прав национального меньшинства.

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Напомним, Общество венгерской культуры Закарпатья заявило, что 30 ноября Служба безопасности Украины провела обыски в нескольких венгерских учреждениях Закарпатья и в дома председателя общества Ласло Брензовича.

В Венгрии сразу же отреагировали на эти действия СБУ, отметив, что правительство страны намерено на всех международных фронтах заступаться за венгров Закарпатья, поэтому Петер Сиярто на заседании министров иностранных дел стран НАТО 1 декабря поднял вопрос обысков в венгерских учреждениях Закарпатья.

В свою очередь, председатель Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров публично отрицал причастность к обыскам СБУ в обществе венгров Закарпатья и призвал силовиков предоставить доказательства.

А тем временем глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал, что по факту угроз украинцам венгерского происхождения правоохранители начали уголовное производство.