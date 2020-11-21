В правительстве разрабатывается план введения более жесткого карантина, однако никаких дат нет, – Шмыгаль

Украинская правда

Премьер уверяет, что ужесточение ограничений-это план Б

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в правительстве разрабатывается план введения более жесткого карантина, однако он является планом Б, и никакой даты усиления ограничений пока нет. Об этом глава правительства сообщил в Фейсбук.

По словам Шмыгаля, в правительстве начали публичное обсуждение относительно вероятного посиення карантина. "Относительно введения более жесткого карантина. Этот план действительно разрабатывается, но это — план Б, если не сработает карантин "выходного дня". Мы начали публичное обсуждение этого плана, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса", – написал он.

В частности, премьер-министр заявил о проведенных встречах с городскими головами, Советом церквей и представителями бизнеса, а также консультациях с эпидемиологами и инфекционистами. В то же время чиновник уверяет, что для городских голов рассылается опрос относительно того, какие противоэпидемические правила и ограничения они видят оптимальными.

"Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержанный всеми план. Хочу еще раз подчеркнуть: ни одной даты по введению более жесткого карантина сейчас нет", – высказался Шмигаль.

Напомним, с сегодняшнего дня, 21 ноября, в Украине начали штрафовать граждан за пребывание в общественных зданиях и общественном транспорте без защитных масок. Закон накануне был опубликован в парламентской газете "Голос Украины".