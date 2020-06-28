В поздравлении с Днем Конституции Зеленский уменьшил территорию Украины на два региона. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Глава государства рассказал о 25 регионах, вместо 27

Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, перечисляя количество регионов Украины в своем праздничном обращении ко Дню Конституции. Об этом сообщает Страна.ua.

"Знаете, сейчас я нахожусь на Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких – двадцать пять", - заявил президент.

Отметим, что согласно статье 133 Конституции в административном отношении территория Украины включает 27 регионов — 24 области, Автономная Республика Крым и два города, имеющие специальный статус - Киев и Севастополь.

Страна.иа

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Напомним, ранее Владимир Зеленский, будучи кандидатом на пост президента Украины, перепутал фамилию Степана Бандеры с героем "Футурамы".

Кроме этого, недавно история с путаницей случилась с Дональдом Трампом. Так, американский глава оговорился и назвал Владимира Зеленского президентом Российской Федерации.