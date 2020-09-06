В Полтавской области под прикрытием местной власти незаконно добывают песок и глину

Олег Синегубов ЛИГАБизнесИнформ

Земля Полтавской области страдает от масштабных карьеров, в которых добывают песок и глину. Под прикрытием таких действий строят дороги, в частности трассу Киев - Харьков. Интересно, что одной из компаний подрядчиков в строительстве объекта является турецкая компания ONUR, которая уже попадала в сюжеты новостей о незаконной добыче песка. Однако масштабный резонанс проблемы и аресты техники не дают своих плодов, так как компания, вероятно, имеет поддержку местной власти, а именно губернатора Полтавской ОГА Олега Синегубова.

Так, еще в феврале он прокомментировал ситуацию журналистам издания "Полтавщина" и сообщил, что местная власть будет бороться с незаконными карьеры.

"Всю информацию по нелегальным карьерам мы будем проверять. Мы ставим этот вопрос на контроль. Наша цель и цель правоохранителей – чтобы в 2020 году в Полтавской области песок добывался легально", – сказал тогда Синегубов.

Однако СМИ указывают на вероятные договоренности Синегубова с компанией ONUR, в которых он получает выгоду по умолчанию незаконной добычи: одни называют сумму в 20 грн за квадратный метр, другие - о ежемесячных выплатах по 50 тыс. долл. от компании. Акцент этого события нужно ставить на цифрах – ведь полтавские журналисты подсчитали, что за последние годы ONUR якобы незаконно добыла из карьеров в Полтавской области песок и глину на 1 млрд грн.