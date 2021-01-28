В Польше почти полностью запретили аборты: Вступило в силу скандальное решение КС

В Польше вступило в силу скандальное решение Фото из открытых источников

Оно предусматривает разрешение на аборт только вследствие угрозы жизни женщины или изнасилования

В Польше вступило в силу решение Конституционного суда относительно почти полного запрета на аборты. Об этом сообщает Onet.

Как отмечается, 27 января суд опубликовал обоснование решения. Чиновники приняли его еще 22 октября 2020 года, впрочем в течение длительного времени оно оставалось неопубликованным. Решение должно было вступить в силу еще 2 ноября, однако 3 ноября, когда Польшу всколыхнули массовые протесты возмущенных женщин, его решили отложить.

Напомним, закон признает неконституционным прерывание беременности в случае серьезных нарушений плода или наличия неизлечимых заболеваний, которые несут угрозу жизни.

При этом добавляется: полячки могут делать аборт, если беременность несет опасность здоровью женщины, а также если она наступила в результате изнасилования или инцеста.

Впрочем, такое решение вызвало шквал возмущения, и женщины начали массово выходить на акции протеста в Кельцах, Щецине, Катовице, Кракове и Варшаве.

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Ранее сообщалось, что в Польше вспыхнули протесты женщин из-за запрета абортов. Более ста митингующих преодолели пешком 5 км по городу и пытались дойти до дома, где живет Ярослав Качиньский, соучредитель и председатель партии "Право и справедливость".