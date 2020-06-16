В переговорах должны участвовать две стороны, – Лазарев о решении конфликта на Донбассе

Политолог Александр Лазарев Скриншот видео

Ситуацию можно рассматривать по-разному, говорит политолог

В переговорах должны принимать участие две стороны, и если одна сторона не согласна, другая не согласна, то и договоренностей не будет никогда.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политолог Александр Лазарев.

"Есть один маленький факт, что в переговорах должны принимать участие две стороны. Если одна сторона не согласна, другая там что-то не согласна, то никогда не будет договоренностей. То есть, условно говоря, мы провели красные линии. Окей. Самопровозглашенные республики выставили свои красные линии и с точки зрения их стороны, можно понять. Они понимают, что если мы сейчас получим контроль над границей, они точно никуда не попадут, какой смысл тогда в выборах. Разумеется, они хотят сначала выборы, а потом контроль над границей, то есть это условие. В этом моменте мы можем по-разному рассматривать эту ситуацию, можем говорить, что это "зрада", "капитуляция" и прочие моменты. Но если провести эти выборы по "формуле Штайнмайера", как прописано это все, а потом проводить агитацию, борьбу за умы, вести свою партию? Это демократически будет?" – отметил Александр Лазарев.

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Как сообщалось ранее, Офис президента Украины пригласил журналистов Сергея Гармаша и Дениса Казанского принять участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе как представителей отдельных регионов Донецкой области.

Добавим, канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверила, что поддерживает переформатирование Трехсторонней контактной группы.