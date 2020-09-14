В партии "Пропозиция" заявили о попытках узурпации полномочий центральной властью

Партия "Пропозиція"

Попытки изменить систему государственного надзора за органами местного самоуправления – это неприкрытое давление провластной коалиции на своих политических оппонентов накануне местных выборов. Неспособность органов государственной власти использовать законные механизмы надзора не может быть поводом для нарушения Конституции и узурпации полномочий. Политическая партия "Пропозиция" требует от власти прекратить давление на местное самоуправление.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте политсилы.

"Попытки создать следственную комиссию в парламенте, которая займется расследованием решений местного самоуправления, имеющих признаки нарушения законодательства, конфликта интересов и коррупционных деяний, – это прямая попытка запугивания политических конкурентов", – говорят в партии.

В партии объясняют, что сама идея создать ВСК для расследования неопределенного круга кейсов противоречит содержанию временных следственных комиссий, который содержится в Законе Украины "О временных следственных комиссиях, специальную временную следственную комиссию и временные специальные комиссии Верховной Рады Украины".

"ВСК создается для расследования конкретного вопроса на основании сообщений о нарушениях Конституции или законов Украины конкретными лицами, органами государственной власти или местного самоуправления (пункт 2 статьи 4 Закона). Создание же данной комиссии направлено не на расследование конкретных, уже совершенных злоупотреблений, а против местного самоуправления как такового", – говорится в документе.

В "Пропозиции" подчеркивают, что намерены наделить дополнительными надзорными полномочиями местные государственные администрации, что даст им возможность приостанавливать или отменять решения органов местного самоуправления без решения суда – это грубое нарушение Конституции Украины.

"В статье 144 Основного Закона четко сказано, что "решения органов местного самоуправления по мотивам их несоответствия Конституции или законам Украины останавливаются в установленном законом порядке с одновременным обращением в суд". Надзор за соблюдение законодательства возложен на прокуратуру Украины. Но Конституционный Суд в своем решении от 16 апреля 2009 года № 7-рп/2009 разъяснил, что обратиться в суд и обжаловать решения органов местного самоуправления могут не только прокуроры, но и другие граждане, поскольку это гарантировано им Конституцией", – рассказывают в партии.

В "Пропозиции" убеждены: у органов государственной власти на самом деле достаточно механизмов контроля за деятельностью органов местного самоуправления.

"Их неспособность эффективно использовать эти механизмы не более чем некомпетентность, и ни в коем случае не может быть поводом для расширения полномочий исполнительной власти в обход Конституции", – заявляют в политической силе.

Партия "Пропозиция" требует от центральной власти прекратить попытки узурпации полномочий в обход Конституции Украины в части государственного надзора за деятельностью органов местного самоуправления.

"Требуем остановить системный террор по отношению к местному самоуправлению и прекратить позорную практику злоупотребления властью в виде использование государственных органов для достижения политических целей", – подчеркнули в "Пропозиции".

Фото: Пресс-служба партии "Пропозиция"

Напомним, 4 сентября состоялся съезд политической партии "Пропозиция", на котором было принято решение об участии в местных выборах 25 октября 2020 года. Политсила выдвигает своих кандидатов в 97 городах и 109 ОТО. "Пропозиция" уже присутствует в 21 области. На съезде также была утверждена программа, с которой партия идет на эти местные выборы, и манифест "Наше предложение для Украины".