В парламенте "даже близко" нет голосов за особый статус ОРДЛО, - Кравчук

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

За это не проголосует даже часть фракции " Слуга народа"

Внесение изменений в Конституцию Украины о предоставлении отдельным регионам Донбасса особого порядка местного самоуправления невозможно, потому что в парламенте Украины “даже близко” нет на это голосов. Об этом заявил руководитель украинской делегации в ТКГ первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию " Сегодня".

"Если Россия действительно считает, и что это серьезно, чтобы мы внесли изменения в Конституцию, то я задаю через вас такой вопрос: каким образом демократическая страна, а мы точно идем по пути демократии, может прийти в парламент и сказать, что вы должны проголосовать за это", - сказал Кравчук.

Он добавил, что за это не будут голосовать фракции - "ЕС", "Голос" и "Батькивщина" и может не проголосовать часть даже депутатов от "Слуги народа", особенно мажоритарщиков.

"Я уже не говорю, что содержательно это не вяжется ни с какими международными документами. Конституция-это внутренний основной документ Украины. Это практически невозможно. Они же знают, что такие решения принимаются Верховной Радой. ВР-демократическая структура, демократический орган в Украинском государстве. И 450 депутатов имеют право каждый на свою позицию и свое мнение, и голосовать так, как велит внутреннее состояние и ориентируют избиратели”, - отметил первый президент Украины.

Подытоживая, он констатировал, что голосов за изменение украинской Конституции в парламенте "даже близко нет".

Ранее сообщалось, что глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил вместо понятия "особый статус" Донбасса ввести "особый режим административного управления".