В парламент проходят четыре партии, в лидерах – "Слуга народа" (24,7%) и ОПЗЖ (22,4%), - соцопрос

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшие выходные, то в парламент прошло бы четыре партии.

Об этом говорится в опросе общественного мнения, проведенного компанией RTS ("Роботизированные телесистемы") с 12 по 15 декабря 2020 года.

По результатам исследования, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшее количество голосов было бы отдано за партию "Слуга народа" (Д. Арахамия, А. Корниенко, Р. Стефанчук) - 24,7%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" (Ю. Бойко, В. Рабинович, В. Медведчук) – 22,4%, "Европейскую солидарность" (П. Порошенко, А. Парубий, И. Геращенко) - 16,9% и "Батькивщину" (Ю. Тимошенко, С. Тарута) – 7,6%.

В парламент проходят четыре партии, в лидерах – "Слуга народа" (24,7%) и ОПЗЖ (22,4%), - соцопрос 112.UA

Другие партии набирают недостаточно для прохождения в парламент: "Партия Шария" - 4,1%, "За Майбутне" - 3,3%, Радикальная партия Олега Ляшко – 2,9%, "Сила и честь" - 2,4%, "Свобода" - 2,1%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,9%, "Гражданская позиция" - 1,8%, "Голос" - 1,3%, "Самопомощь" - 1,3%, "Оппозиционный блок" - 0,9%, "Национальный корпус" - 0,5%.

Для получения репрезентативной выборки было опрошено население Украины возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым.

Для получения ответов респондентов была использована технология CATI. Количество опрошенных – 3,000 человек. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,8%. Опрос проходил 12-15 декабря 2020 года.