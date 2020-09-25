В отношении Януковича нет ни одного приговора суда, что он - коррупционер, - Кузьмин

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Парламентарий объяснил, для чего предыдущая и действующая власть обвиняет экс-президента в коррупции

В отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича нет ни одного приговора суда, который вступил в законную силу и который подтверждал бы, что он совершил коррупционные преступления.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин.

Парламентарий напомнил о громких скандалах с участием "слуг народа", отдельные из которых вызвали проституток прямо в зале парламента, были причастны к коррупционным деяниям, получали выплаты в "конвертах" и многое другое. Ренат Кузьмин заявил, что все это свидетельствует о том, что действующая власть – двуличная и лживая, и история с государственной дачей и генеральным прокурором Ириной Венедиктовой является очередным свидетельством этого.

"Ну, к чему эти пафосные речи о том, что они такие чистые, честные, порядочные и вот такие законопослушные, если фактически они еще хуже, чем те, кто был до них? И не защищая Януковича, я напомню, что его обвиняли все - и Порошенко, и все генеральные прокуроры, которых Порошенко к власти привел, И Венедиктова, и Рябошапка, и президент Зеленский - все вокруг обвиняли Януковича в коррупции. Я говорю вам сегодня вполне оффициально: по Януковичу нет ни одного приговора, вступившего в законную силу, который бы подтверждал, что Янукович совершил хоть одно коррупционное деяние. Нету. Вот седьмой год, как говорят, что Янукович - коррупционер, седьмой год, повторюсь еще раз, по Януковичу нет ни одного приговора. То есть действующая украинская власть, как и власть предыдущая, я имею в виду Зеленского и Порошенко, обвиняют власть Януковича и всех его чиновников в коррупции, во всех смертных грехах. Для чего? Для того чтобы под прикрытием этих ярких и красивых слов самим совершать коррупционные преступления, грабить украинский народ и украинское государство", – сказал Ренат Кузьмин.

Как сообщали, на днях стало известно о том, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова переехала на государственную дачу в Пуще-Водице.

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