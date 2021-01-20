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В ОРЛО опровергли заявление Денисовой о передаче ей девяти удерживаемых лиц

Заявление омбудсмена Людмилы Денисовой ​​о передаче "ЛНР" Киеву девяти удерживаемых лиц не соответствует действительности и является попыткой перехватить инициативу по освобождению у председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука.

Об этом сообщил представитель "ЛНР" в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

"Попытка Денисовой перехватить инициативу у Медведчука, зачетная, но напрасная. Украинская омбудсменка Людмила Денисова, развлекая приехавшую в Золотое действующего председателя ОБСЕ Анн Линде, разошлась не на шутку. Она заявила, что ждет передачи Украине 9 человек удерживаемых из "ЛДНР" в одностороннем порядке... Ну, для начала, не 9, во-вторых, не ей", - отметил Мирошник.

По его словам, Денисова "в конце сказала правду, что "не может назвать фамилии этих граждан"".

"Ибо их не знает. Да и в принципе, она на эту тему ничего не знает. Но попытка оправдать свое пребывание в должности Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и перехватить инициативу у оппозиционера Медведчука, хотя бы информационно, зачетная! Наблюдаем дальше. Ситуация обещает много интересных кульбитов в украинском политическом серпентарии", - заключил Родион Мирошник.

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