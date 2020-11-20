В ОРДО заявили о невозможности обмена удерживаемыми лицами без реализации Минских соглашений

Процесс обмена удерживаемыми Офис президента

Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и ОРДО возможен только после согласования в Контактной группе дорожной карты относительно реализации Минских соглашений.

Такое заявление сделала представитель ОРДО в ТКГ "уполномоченный по правам человека" Дарья Морозова, сообщает "Страна".

"Наши оппоненты прекрасно знают, что переговорный процесс остается заблокированным по их вине, в результате чего сейчас невозможны ни проведение обмена удерживаемыми лицами, ни подвижки по другим направлениям работы на минской площадке. Чтобы возобновить диалог и достичь конструктива, сторонам конфликта необходимо согласовать документ, в котором будет содержаться механизм разблокирования переговоров и подтверждение приверженности Минским соглашениям",- заявила Морозова.

По ее словам, подвижки в переговорах возможны только после предоставления Киевом дорожной карты, согласованной в ТКГ и одобренной украинским парламентом. Кроме того, необходимо прекратить уголовное преследование ранее освобожденных лиц.

Напомним, ранее на внеочередном заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы обсудили разблокирование работы контрольных пунктов въезда выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях.

Украинская делегация в ТКГ рассчитывает на обмен удерживаемыми лицами до 24 декабря.