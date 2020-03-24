В ОРДЛО заявили об очередном провале переговоров относительно разведения на Донбассе

Разведение сил на Донбассе УНИАН

По их словам, Киев затягивает время

Вопросы согласования новых участков разведение сил и средств на Донбассе обсудили во вторник участники подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в режиме видеоконференции. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на так называемое "представительство "ДНР".

“Сегодня 24 марта, состоялось заседание рабочей группы по вопросам безопасности в формате видеоконференции, которое началось в 10:00 по московскому времени и продолжалось четыре часа", - сообщило "представительство "ДНР" в СЦКК.

"На повестку дня были вынесены вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения огня на линии соприкосновения, согласования новых участков для разведения сил и средств, а также определение приоритетных локаций для проведения противоминных мероприятий”, - сказали там.

В “представительстве "ДНР” заявили, что Киев отказался согласовать участки для разведения сил.

"Украинская сторона затягивает процесс утверждения локаций для разведения, отвергая любые предложения республик и настаивая на заведомо невыгодных для нас пределах участков", - отметил представитель "ДНР" в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.

По его словам, в ходе заседания подгруппы “ДНР” представили для рассмотрения два дополнительных альтернативных варианта участков для отвода южнее Донецка. Свои предложения по два участка внесли также представитель “ЛНР”, в то время как украинская сторона не внесли ни конструктивных изменений в своих предыдущих предложениях, ни дополнительных альтернативных локаций, отметил представитель "ДНР".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинская сторона вскоре проинформирует "Нормандскую четверку" об инициативе относительно разведения сил на Донбассе по "секторальному принципу".