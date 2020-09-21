В ОРДЛО можно было бы создать международное временное правительство, - Фокин

Первый премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин Гордон

На это у Совбеза ООН есть соответствующий мандат

Замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин считает, что на неподконтрольной территории Донбасса можно сформировать международное Временное правительство ООН для проведения там местных выборов. Об этом он рассказал в программе "Персона грата" на "UA: Украинское радио".

"В мандате Совета Безопасности ООН записано право создавать международное Временное правительство со сроком необходимым может быть на год, может - на два. А безопасность гарантировать могут международные миротворцы, то есть военный контингент ООН. Это предложение, по сути, не новое, о нем уже говорили", - сказал он.

Новости по теме: Фокин вошел в ТКГ после того, как внучка познакомила его с Ермаком

"Я полностью согласен с тем, чтобы прежде чем проводить выборы, надо обеспечить безопасность. Но в какое средство обеспечить безопасность? Это должны руководители страны думать. Как одно из средств я предложил использовать мандат Совета Безопасности ООН и образовать Временное правительство на этих территориях, которые сейчас не подконтрольны Украине. Как правило, такие выборы одной из сторон признаются сфальсифицированными, нелегитимными и тому подобное. А если это будет проведено под эгидой ООН, то никто даже и рта не откроет. Выборы будут признаны состоявшимися", - добавил Фокин.

По его словам, Россия ранее соглашалась на привлечения военного контингента ООН, однако хотела его размещения только на нынешней линии разграничения на Донбассе. Фокин же убежден, что такой же контингент должен быть расположить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь незаконным вооруженным формированиям, или на всей непідконтрольній территории.

Новости по теме: Он имеет право говорить свою позицию, но не может обнародовать ее, - Кравчук о ситуации с Фокиным

Ранее сообщалось, что заместитель главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин заявил, что для достижения мира на Донбассе необходимо проведение всеобщей амнистии.