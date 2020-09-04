В ОПЗЖ просят президента лишить гражданства одного из руководителей "Нацкорпуса" Коротких, – депутатское обращение

Фото: Пресс-служба партии "Пропозиция"

Народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратились к президенту Владимиру Зеленскому о лишении украинского гражданства одного из основателей организации "Национальный корпус" Сергея Коротких. Об этом говорится в соответствующем депутатском обращении за подписью членов фракции.

"В декабре 2014 года СМИ обнародовали информацию, что президент Пётр Порошенко вручил гражданину Беларуси Сергею Коротких паспорт гражданина Украины. Журналисты указывают, что Коротких получил гражданство Украины в связи с тем, что воевал в составе добровольческого батальона "Азов", однако закон не предусматривает данный факт, как основание для получения украинского гражданства", - говорится в документе.

Депутаты обращают внимание, что законодательство Украины разрешает дать гражданство лицу, которое последние 5 лет проживало на территории Украины на законных основаниях, однако запрещает давать гражданство лицу, которое совершило на территории другого государства действия, признанные тяжкими или особо тяжкими.

"Материалы журналистских расследований свидетельствуют, что Коротких не только не проживал беспрерывно в Украине на протяжении этого срока, но и совершил в другом государстве ряд тяжких преступлений. В частности, в составе националистических групп он избивал белорусских оппозиционеров, "крышевал" рынки, помогал околоцерковным структурам в охране мероприятий и объектов, занимался перегоном автомобилей. Во время столкновений с антифашистами Коротких ударил ножом человека, но избежал уголовной ответственности", - отмечается в депутатском обращении.

В ОПЗЖ также подчёркивают, что Коротких находится в международном розыске – правоохранительные органы РФ подозревают его в совершении теракта.

"Все это свидетельствует, что решение о предоставлении ему гражданства принято с нарушением национального законодательства, а значит – подлежит пересмотру и отмене. Сам Коротких, как лицо, находящееся в Украине незаконно, подлежит депортации в государство, из которого он прибыл, или выдаче государству, которое объявило его в розыск. Просим вас пересмотреть решение Петра Порошенко и издать указ о прекращении гражданства Украины Сергея Коротких", - отмечают нардепы.