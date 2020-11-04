В ОПУ рассказали, кто будет заниматься вопросом регионов вместо Трофимова

Кирилл Тимошенко Фото из открытых источников

Вопросом регионов может заниматься Кирилл Тимошенко, но окончательное решение еще не принято

После увольнения первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова вопросом регионов может заниматься Кирилл Тимошенко, но окончательное решение еще не принято. Об этом рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, Тимошенко может остаться в нынешнем статусе заместителя руководителя ОПУ.

"Предварительно, Кирилл Тимошенко. Либо в нынешнем статусе, либо - что более аппаратно правильно - в статусе первого заместителя. Но это решает глава Офиса президента и президент", - добавил Подоляк.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента. Соответствующий указ размещен на сайте ОП. В то же время согласно другому указу, Трофимов был назначен внештатным советником президента.