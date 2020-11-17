В ОП заявили, что Украина настаивает на пересмотре Соглашения об ассоциации с ЕС

Украина хочет пересмотреть Соглашение об ассоциации с Евросоюзом Фото из открытых источников

Украинская власть хочет обновить соглашение, ведь видит новые реалии

Генеральный директор Директората по вопросам внешней политики Офиса Президента Андрей Буквич отметил, что Украина настаивает на пересмотре Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Об этом сообщает Укринформ.

По словам Буквича, президент Украины Владимир Зеленский пытается постоянно повышать градус амбициозности евроинтеграционных стремлений Украины.

"Украина, Президент Украины постоянно пытаются повышать градус амбициозности наших евроинтеграционных желаний, того, что мы хотим сделать... Пересмотр Соглашения об ассоциации - это, бесспорно, наш указатель, в том числе в проведении реформ. Мы говорим: мы хотим обновить, мы видим новые реалии", - подчеркнул представитель Офиса.

Кроме этого, когда речь идет об обновлении Соглашения об ассоциации, то имеется в виду не только его торговая часть, но и секторальные.

В то же время Андрей Буквич заверил, что президент, правительство, профильные вицепремьер-министры и министры настроены четко выполнять соглашение и поддерживать евроинтеграцию Украины.

Напомним, недавно по итогам двустороннего саммита в Брюсселе Украина и Европейский Союз достигли договоренности об обновлении Соглашения об ассоциации, а предыдущая работа по нескольким направлениям уже началась.