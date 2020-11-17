live
Новости » Политика Читати новину українською

В ОП заявили, что Украина настаивает на пересмотре Соглашения об ассоциации с ЕС

Украина хочет пересмотреть Соглашение об ассоциации с Евросоюзом Фото из открытых источников

Украинская власть хочет обновить соглашение, ведь видит новые реалии

Генеральный директор Директората по вопросам внешней политики Офиса Президента Андрей Буквич отметил, что Украина настаивает на пересмотре Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Об этом сообщает Укринформ.

По словам Буквича, президент Украины Владимир Зеленский пытается постоянно повышать градус амбициозности евроинтеграционных стремлений Украины.

"Украина, Президент Украины постоянно пытаются повышать градус амбициозности наших евроинтеграционных желаний, того, что мы хотим сделать... Пересмотр Соглашения об ассоциации - это, бесспорно, наш указатель, в том числе в проведении реформ. Мы говорим: мы хотим обновить, мы видим новые реалии", - подчеркнул представитель Офиса.

Кроме этого, когда речь идет об обновлении Соглашения об ассоциации, то имеется в виду не только его торговая часть, но и секторальные.

Новости по теме: Украина и ЕС подпишут соглашение о совместном авиапространстве в 2021 году, - Кулеба

В то же время Андрей Буквич заверил, что президент, правительство, профильные вицепремьер-министры и министры настроены четко выполнять соглашение и поддерживать евроинтеграцию Украины.

Напомним, недавно по итогам двустороннего саммита в Брюсселе Украина и Европейский Союз достигли договоренности об обновлении Соглашения об ассоциации, а предыдущая работа по нескольким направлениям уже началась.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Непонимание ситуации и отсутствие элементарной морали и этики, – Карасев о "советах" Микичак предпринимателям Военный обозреватель: Власти выгодно, чтобы в стране было много бедных людей Шмыгаль обсудил с мэрами усовершенствование карантина и спасение бизнеса В Украине за первые сутки "карантина выходного дня" зафиксировали почти тысячу нарушений
Loading...

программы канала ZIK

Протесты предпринимателей.
Вадим Карасев | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Выходные взаперти. Митинги предпринимателей. Пенсионеры-живут или выживают? | Ток-шоу
Игорь Мосийчук | Ток-шоу
Михаил Погребинский | Ток-шоу