В ОП рассказали, что именно будет обсуждаться на встрече советников лидеров "нормандской четверки"
Заместитель руководителя ОП рассказал, что Украина пытается ускорить переговорный процесс
На встрече советников лидеров "нормандской четверки", которая должна состояться в видеоформате 13 ноября, планируют обсудить вопрос активизации работы Трехсторонней контактной группы, в частности представленный украинской стороной план действий. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, передает пресс-служба ОП.
Заместитель руководителя ОП рассказал, что Украина пытается ускорить переговорный процесс, предлагая конструктивные шаги.
"Нам необходимо активизировать процесс и в ТКГ, и побудить Россию выполнить те обязательства и договоренности, которые она брала на себя", – сказал Жовква.
По его словам, президент Владимир Зеленский постоянно находится в тесном контакте с лидерами нормандского формата.
В то же время чиновник не исключает возможности восстановления должности спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины после вступления в должность нового президента Джо Байдена.
"Думаю, мы будем ставить этот вопрос перед новой администрацией Белого дома. Это было бы полезно и важно, это тот трек, который позволял бы Соединенным Штатам Америки понимать, что происходит в рамках нормандского формата, формально не принимая в нем участия", – добавил Жовква.
Напомним, недавно министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что нормандский саммит может произойти в течение двух ближайших месяцев.