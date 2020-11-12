В ОП рассказали, что именно будет обсуждаться на встрече советников лидеров "нормандской четверки"

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква Фото из открытых источников

Заместитель руководителя ОП рассказал, что Украина пытается ускорить переговорный процесс

На встрече советников лидеров "нормандской четверки", которая должна состояться в видеоформате 13 ноября, планируют обсудить вопрос активизации работы Трехсторонней контактной группы, в частности представленный украинской стороной план действий. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, передает пресс-служба ОП.

Заместитель руководителя ОП рассказал, что Украина пытается ускорить переговорный процесс, предлагая конструктивные шаги.

"Нам необходимо активизировать процесс и в ТКГ, и побудить Россию выполнить те обязательства и договоренности, которые она брала на себя", – сказал Жовква.

По его словам, президент Владимир Зеленский постоянно находится в тесном контакте с лидерами нормандского формата.

В то же время чиновник не исключает возможности восстановления должности спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины после вступления в должность нового президента Джо Байдена.

"Думаю, мы будем ставить этот вопрос перед новой администрацией Белого дома. Это было бы полезно и важно, это тот трек, который позволял бы Соединенным Штатам Америки понимать, что происходит в рамках нормандского формата, формально не принимая в нем участия", – добавил Жовква.

Напомним, недавно министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что нормандский саммит может произойти в течение двух ближайших месяцев.