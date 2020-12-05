Отношения с западными партнерами для Украины очень важны, - Офис президента

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк Фото из открытых источников

Михаил Подоляк отметил, что отношения с Западом позволяют стране уверенно себя чувствовать в конкурентном глобальном мире

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на намерение заместителя главы ОП Олега Татарова "продвигать политику уменьшения влияния внешнего управления в Украине". Он подчеркнул, что отношения с западными партнерами крайне важны для Украины, передает Укринформ.

"У нас отличные стратегические отношения с нашими западными партнерами, которые позволяют стране уверенно себя чувствовать в конкурентном глобальном мире. Для нас эти отношения крайне важны, что неоднократно публично подчеркивал Президент Владимир Зеленский", - заявил Подоляк.

В то же время советник добавил, что Олег Татаров в последнее время находится под серьезным и системным психологическим давлением.

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"Причины этого понятны. Подобное давление, в том числе и прямые агрессивные пикеты и митинги под стенами ОПУ, спровоцировали немного запутанные и двусмысленные заявления со стороны Олега Юрьевича. Поэтому официально хотим всех заверить в том, что господин Татаров под термином "внешние указания" имел в виду не экономические отношения по линии МВФ или Всемирный банк, а только ролевые игры наших околополитических "бизнесменов", - пояснил Михаил Подоляк.

Напомним, накануне вечером заместитель главы Офиса президента Олег Татаров прокомментировал акцию протеста вблизи ОП и заявил, что будет продвигать политику уменьшения влияния внешнего управления в Украине.