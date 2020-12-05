live
Новости » Политика Читати новину українською

Отношения с западными партнерами для Украины очень важны, - Офис президента

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк Фото из открытых источников

Михаил Подоляк отметил, что отношения с Западом позволяют стране уверенно себя чувствовать в конкурентном глобальном мире

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на намерение заместителя главы ОП Олега Татарова "продвигать политику уменьшения влияния внешнего управления в Украине". Он подчеркнул, что отношения с западными партнерами крайне важны для Украины, передает Укринформ

"У нас отличные стратегические отношения с нашими западными партнерами, которые позволяют стране уверенно себя чувствовать в конкурентном глобальном мире. Для нас эти отношения крайне важны, что неоднократно публично подчеркивал Президент Владимир Зеленский", - заявил Подоляк.

В то же время советник добавил, что Олег Татаров в последнее время находится под серьезным и системным психологическим давлением. 

Новости по теме: Украинцы вышли под посольство США с митингом против внешнего управления

"Причины этого понятны. Подобное давление, в том числе и прямые агрессивные пикеты и митинги под стенами ОПУ, спровоцировали немного запутанные и двусмысленные заявления со стороны Олега Юрьевича. Поэтому официально хотим всех заверить в том, что господин Татаров под термином "внешние указания" имел в виду не экономические отношения по линии МВФ или Всемирный банк, а только ролевые игры наших околополитических "бизнесменов", - пояснил Михаил Подоляк.

Напомним, накануне вечером заместитель главы Офиса президента Олег Татаров прокомментировал акцию протеста вблизи ОП и заявил, что будет продвигать политику уменьшения влияния внешнего управления в Украине.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Киеве, кроме главной елки страны, появится главная елка города Киевскую обходную дорогу никто не строит, тендеры проводят на проектирование отдельных участков, - директор "Укрдипродора" В Киеве произошли столкновения ФОПов с полицией, митингующие перекрыли правительственный квартал В Киеве мужчина ворвался в храм и угрожал перерезать себе горло
Loading...

программы канала ZIK

Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Драка в Одесском облсовете. Уйдет ли в отставку Степанов? Повышение тарифов | Ток-шоу
Медицинское обнищание: Останется ли Степанов на посту главы Минздрава? | Спецэфир на ZIK | 04.12.20
Надежда Савченко | Ток-шоу
Локдауна до Нового года не будет. Компенсации для бизнеса. Е-декларирование | #Новости | 04.12.20
Пленарное заседание Верховной Рады Украины | 04.12.20