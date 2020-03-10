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Не платили: В ОП развеяли мифы вокруг статьи и обложки с Зеленским в журнале The Guardian

Офис Президента не "цензурирует" материалы западных журналистов, подчеркнула пресс-секретарь главы государства

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что выход статьи и обложки в журнале The Guardian "сопровождался большим количеством дезинформации в онлайн-пространстве". Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, информация о том, что статья была проплачена — это фейк.

“Сказать, что обложку The Guardian проплатили, может лишь тот, кто привык, что журналистику проплачивают. Офис Президента ценит качественную журналистику и свободу слова. Проплатить обложку и статью в The Guardian невозможно”, - отметила Мендель. 

Пресс-секретарь Зеленского также развенчала миф о том, что Офис Президента "цензурирует" материалы западных журналистов. 

В частности, Мендель подчеркнула, что статья в The Guardian  не является оригиналом интервью, а сам оригинал был выложен на сайте госучреждения.

“Это полноценный журналистский материал, написанный на основе впечатлений, личного мнения репортеров, с добавлением фактов из прошлого Владимира Зеленского, аналитики его политической жизни, описания важных событий... Офис Президента предоставил весь текст – с вопросами и ответами. Это и есть "сухой" оригинал, без других информационных наслоений”, - добавила Мендель.

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Напомним, недавно известное британское издание The Guardian разместило на обложке своего свежего номера фото президента Украины Владимира Зеленского.

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