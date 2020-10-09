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В ОП дали новый прогноз по переговорам советников "нормандской четверки"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак Фото из открытых источников

Также Украина очень активно настаивает на проведении встречи лидеров "нормандской четверки"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на следующей неделе может состояться видеоконференция политических советников лидеров стран-участниц "нормандского формата". Об этом сообщает Офис президента

"На следующей неделе, возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников. И мы будем говорить о том, чтобы как можно скорее состоялся саммит, и уже были какие–то решения", - сказал Ермак.

Также он отметил, что Украина активно настаивает на проведении следующей встречи лидеров "нормандской четверки", ведь вооруженный конфликт продолжается именно на украинской территории, а все политические решения принимаются только на уровне лидеров.

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"Такая встреча должна состояться как можно быстрее. В этом нас поддерживают наши партнеры по нормандскому формату – Германия и Франция. И мы считаем, что это крайне необходимо для того, чтобы двигаться вперед и сделать то, чего так ожидает весь украинский народ", – отметил глава Офиса Президента.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "нормандскому формату" не хватает диалога с Владимиром Путиным ведь есть ряд вопросов, которые невозможно решить без российского президента. 

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