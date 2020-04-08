В оккупированном Крыму вынесли приговор Кашуку: МИД выражает протест

Денис Кашук Радио Свобода

Украинская сторона призвала международных партнеров к ужесточению международных санкций против РФ

Министерство иностранных дел выразило протест Российской Федерации в связи с неправомерным приговором "суда" на территории оккупированной Автономной Республики Крым, которым гражданина Украины Денис Кашук приговорен к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в якобы покупке и хранении взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в МИД подчеркнули, что оккупационная власть лишила Кашука надлежащего права на защиту, в именно допустила в дела независимого адвоката лишь на стадии судебного разбирательства, а также оказывала психологическое давление на задержанного в виде угроз в адрес его родственников.

Глядя на такие действия оккупационной власти Крыма, украинская сторона призвала международных партнеров к ужесточению международных санкций против РФ.

"Призываем международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения нарушений Россией прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождение всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и на временно оккупированных территориях Украины, восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее МИД призвал мир к ужесточению санкций из-за указа Путина о земле в оккупированном Крыму.